V mosteckém Rokáči Vinohrady nás opět čeká víkend nabitý skvělou muzikou. V pátek 10. března to bude večer plný hard a artrockových coverů v programu STARÁ ŠKOLA JINAK. Na sobotu 11. března večer jsme připravili koncert thrash-metalových kapel DOUPOV, SIXTH DIMENSION a SVINIBROD.

Sixth Dimension | Foto: Se souhlasem Václava Purcharta

Stará školaZdroj: Se souhlasem Václava PurchartaPátek 10. března - STARÁ ŠKOLA. Vznikla v roce 1983 z předešlých formací S.D.R. a Omnia Blues Band, tento rok je tedy 40. rokem nepřetržité existence kapely. Zakládající trio bylo od vzniku až do prosince 2009 beze změn. V osmdesátých letech pětičlenné obsazení, v období 1987-95 čtyřčlenné, poté až do prosince 2009 opět trio. Od poloviny roku 2016 do počátku 2018 s kapelou v programu Stará Škola JINAK hrál jako host klávesista Michal Wakeman Mareček, od roku 2018 s kapelou v programu Stará škola UNPLUGGED vystupuje jako stálý host kytarista Miroslav Slávek Vojnar. Od listopadu 2018 spolupracuje v programu Stará škola JINAK jako stálý host zpěvák Mentol. Kapela má za sebou již deset vydaných alb. Stará škola JINAK - Večer plný hard a artrockových coverů. The Who, Deep Purple, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rush, Santana, M. Efekt, E.T.C., Katapult a další pecky. Dalibor Štefl - basové kytary, zpěv, percussion, foukací harmonika, Hans - bicí nástroje, percussion, Vítězslav Štefl - kytary, zpěv, kytarový syntezátor, Mentol - zpěv, akustická kytara.

Sixth DimensionZdroj: Se souhlasem Václava PurchartaSobota 11. března - SIXTH DIMENSION. Domácí mostecká thrash metalová kapela je na scéně už od roku 2002. V době covidové, kdy se nesmělo hrát, kluci pilně zkoušeli a posléze nahráli jejich poslední počin, album Modla strachu. To se ovšem neobešlo bez personálních změn a na postu bassmasturbatora střídá po Johnniesovi nový člen Luky. Toto období však také netrvá dlouho a pro vytížení v pracovním a soukromém životě odchází nakonec i Luky. Buchy, Špirda a Fénix přesto nehází flintu do žita a nestagnují. I při hledání nového basáka tlačí Sixth Dimension stále vpřed a neodmítají žádné vystoupení. A jestli se v sobotu uvidíme ve třech nebo už ve čtyřech? Tak to budete muset dorazit přesvědčit se na vlastní kůži. Kapelu DOUPOV v roce 2011 zakládají kytaristi z rozpadnuvších se ABSENT FROM VIOLENCE Penál a Panky. Brzy se k nim přidává bubeník Jarda a po roce i basák Metal. Návrh prvního textu byl o nenaplněné lásce končící mordem na Doupově. Láska se škrtla a Doupov zůstal, a to doslova, jak v textech tak i v názvu kapely, a to i přes to, že půlka kapely je z Doupovských Hor a druhá půlka z Krušných Hor. Koncert kapely DOUPOV je vlastně taková hudebně naučná přednáška o Doupovských Horách. SVINIBROD. Koncem léta 2016 se kapela DKV dostala do stavu hibernace, na jaře 2018 odehrála jediný vzpomínkový koncert, který dával fanouškům naději v nějakou formu pokračování. Na jaře 2019 se stabilní trio Sůča, Hynek a Roman doplněné o Pavla (řev) a Tomáše (basa) ukazuje pod novou značkou Svinibrod na koncertě pořádaném spřízněnými PSG v pražském klubu Modrá Vopice. Podle Hájkovy kroniky se Nymburk dříve jmenoval Svinibrod, a to údajně z důvodu, že se zde na druhé části, dnes za Labem, pásly svině.

