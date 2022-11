VIDEO, FOTO: Zimní stadion v Mostě zaplnily děti z Mateřské školy Obrnice

Ve středu 2. listopadu se dětem z mateřské školy Obrnice naskytla možnost zahájit pravidelné lekce bruslení na zimním stadionu v Mostě. Díky skvělé organizaci hokejového klubu Mostečtí lvi a nadšení do práce hokejového trenéra Lubomíra Jandery se mohly sportovně vyřádit a poznat základní prvky ledního bruslení. Některé děti byly na bruslích poprvé, o to více se zapojily do všech nabízených aktivit. Všechny děti byly nadšené a šťastné.

Zimní stadion v Mostě zaplnily děti z Mateřské školy Obrnice. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

Mateřská škola Obrnice pravidelně poskytuje svým dětem nadstandartní aktivity, které jsou zdarma. Jsou placeny z rozpočtu obce, protože zřizovatel mateřské školy, Obec Obrnice, školu maximálně podporuje a v předškolním vzdělávání spatřuje velký význam. Patří mezi ně výlety do vzdálenějších míst, hra na flétnu, turistický kroužek „Toulavé nožičky“, Logocvičky - kroužek logopedické prevence, kroužek „Šikovné ruce“ - výroba keramiky a další. Škola je zapojena do řady celostátních projektů, mezi které patří například „Celé Česko čte dětem“, “Bezpečná školka“ „ Cepík “ „ Se Sokolem do života“, „ Malá technická univerzita“ a další. Mateřská škola se chlubí certifikátem: Rodiče vítáni v roce 2022/2023. Mateřská škola Obrnice