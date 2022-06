Aleš Valenta přijel do Mostu, do tehdejšího Centra volného času, v červnu 2002, po svém triumfu na zimní olympiádě v Salt Lake City, kde jako první člověk na světě skočil trojité salto s pěti vruty a vybojoval pro ČR zlatou medaili. O to, že slavný sportovec zavítal na sever se zasloužil tehdejší trenér Atletického klubu Most Stanislav Peřina, který olympijskému vítězi předal na památku knihu o Mostecku. U kulturní vložku setkání se zlatým olympionikem se tehdy postaral písničkář Míra Kuželka, koncertující bez dnes již neodmyslitelného klobouku a s ostříhanými vlasy. Aleš Valenta byl samozřejmě středem pozornosti a účastníkům besedy se rád na památku podepsal.