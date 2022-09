Průběh turnaje hraný systémem každý s každým se vyvinul do posledního zápasu, ve kterém se utkala Viktoria Plzeň se Spartou Praha o konečné vítězství. Do té doby oba české celky zvládaly své zápasy turnaje bez ztráty bodu. V závěrečném utkání turnaje zvítězila Sparta Praha 2:0 a brala tak prvenství v prvním ročníku Albim Cupu v Mostě.

Albim Cup je tradiční zářijový turnaj kategorie U16, který běžně pořádá FK Ústí nad Labem společně s Deutsch-Tschechische Fussball Schule osoby Geralda Prella. Letošní ročník se podařilo po vzájemné dohodě a spolupráci všech tří subjektu dostat pořadatelsky do Mostu a náš klub si tak vyzkoušel organizaci většího nebo prestižního turnaje mládeže se zahraniční účastí. Ačkoliv se nakonec nepodařilo získat předjednané velké kluby jako Glasgow Rangers nebo Herthu Berlín, turnaj za účasti australských týmů proběhl obstojně a zanechal velkou zkušenost pro pořadatele i samotné hráče našeho mladšího dorostu.

Dorostenci Baníku skoro ve všech zápasech vedli (kromě remízy 0:0), bohužel však nedokázali nadějné rozehraná těžká utkání hraná na 1x 40 minut dotáhnout do vítězného konce. Na úvod se Most utkal proti australské Perth Academy. V zápase, ve kterém měl jasně zvítězit bohužel branky nepadly a remizoval pouze 0:0. Trenéři potvrdili zklamání, ale rovněž zbytečně velký respekt mosteckých hráčů z mezinárodní konfrontace. Následovala přestřelka s Viktorií Plzeň, ve které Most sice stále dotahoval, ale do poslední minuty zápasu držel krok a otevřený výsledek 2:3. Následoval druhý souboj s australským týmem, tentokrát s Manly United. Most poslal do vedení Pavel Záruba, ale sen o výhře se rozplynul v druhé části zápasu, kdy Manly otočilo až na 1:3. Australský tým z největšího města Austrálie Sydney hrál na turnaji zdánlivě nejkombinačnější fotbal. Poslední utkání pro mostecký výběr bylo proti nakonec nejlepšímu celku turnaje, klubu AC Sparta Praha a výsledek bohužel byl znát. Ačkoliv Most dokázal jít opět do vedení po brance Holuba, v zápase na závěr, ve kterém už nestíhal prohrál nakonec 1:5.

Turnaj měl zajímavé vyvrcholení i soubojem australských týmů. Manly United v souboji západního a východního pobřeží zvítězilo nad Perthem 4:0 a potvrdilo si tak třetí příčku v turnaji.

Organizace turnaje na Souši a Stadionu FSJM proběhla bez zádrhele, týmy na obou sportovištích nalezly kvalitní zázemí včetně možností občerstvení nebo regenerace/aktivace v přilehlých rozcvičovnách. Do dalších let je klub připraven pokračovat v častější mezinárodní konfrontaci a vybudovat ve městě Most větší mezinárodní turnaj ať už v zimě v rámci halové sezóny, tak rovněž v letím období.

Výsledky turnaje Albim Cup: Viktoria Plzeň - Manly United 1:0, Perth Academy - Baník Most-Souš 0:0, Viktoria Plzeň - Baník Most-Souš 4:2, Sparta Praha - Manly United 2:1, Baník Most-Souš - Manly United 1:3, Sparta Praha - Perth Academy 2:0, Baník Most-Souš - Sparta Praha 1:5, Perth Academy - Viktoria Plzeň 0:2, Manly United - Perth Academy 4:0, Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:2.

Konečné pořadí turnaje: 1. AC Sparta Praha, 2. FC Viktoria Plzeň, 3. Manly United, 4. Baník Most-Souš, 5. JJ Perth Academy.

