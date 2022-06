VIDEO, FOTO: Ve Strupčicích se vzpomínalo na nedožitých 50 Vládi Šafránka

Oslava, bohužel bez oslavence. To byla akce Šafrda 50, při které nejen muzikanti, ale i množství návštěvníků, přišli zavzpomínat na legendárního zpěváka a hudebníka Vladimíra Šafránka, kterému nikdo neřekl jinak, než Šafrda. V pondělí by se Vláďa Šafránek dožil 50 let. Pokud jste se zúčastnili, zkuste se najít ve fotogalerii nebo si pusťte video.

Ve Strupčicích se vzpomínalo na nedožitých 50 zpěváka Vládi Šafránka. | Video: Lucie Králíková