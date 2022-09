Cyklisté si mohli zvolit dvě trasy, a to 35 km dlouhou, která vedla přes Komořany – Horní Jiřetín – Litvínov a jezero Most, nebo 10 kom dlouhou vedoucí kolem jezera Most.

Start a cíl byl u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Po skončení čekaly na účastníky drobné dárkové předměty a občerstvení.

Jana Kratinová