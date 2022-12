„Nikdy by mě nenapadlo, že tohle v Litvínově zažijeme a že se to povede! To bylo absolutně luxusní a určitě jsme to nejeli naposledy! Díky všem co fandili, kotel vařil jako sviňa a Spartu pěkně vopařil! 3 body zůstávají v Podkrušnohoří!“ napsal na svůj facebookový profil šéf fanklubu Jan Ptáček. Na ledě dokonce přistálo i několik klubových kšiltovek.