Na kratší distanci 3,8 kilometru v jižní části jezera se radovali Daniel Sedlar za 14:22,7 a Jana Škodová v čase 16:46,7, čtvrtá absolutně. Start byl ve 14:10. Obě vesměs rovinaté tratě končily krátkým ale výživným stoupáním k cíli.

Při příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky v říjnu 1919 připravili sokolové do té doby nevídanou sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela zásadním přispěním podařilo vybojovat hranice nového státu, se rozhodli připomenout si nejvýznamnější státní svátek způsobem, který umožňoval účast co největšího počtu sokolů a sokolek z měst i z venkova. Vznikl tak tzv. rozestavný běh 28. října. Dnes bychom ho patrně nejspíš mohli přirovnat ke štafetě s olympijskou pochodní, která se před každými hrami pořádá od roku 1936. Místo ohně ale běžci v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravným poselstvím prezidentu Masarykovi. Česká obec sokolská proto přesně o sto let později navázala na tuto akci a připomenula si 28. říjen sérií běhů pořádaných po celé republice. Tradice byla obnovena.

Sokolský běh republiky se koná od roku 2019 nejen po celé České republice, ale i v zahraničí, a je organizován převážně sokolskými jednotami. Závody mají délku 4 až 10 kilometrů, na řadě míst se konají i kratší dětské běhy. (jak)