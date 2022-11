V místním parku se členové zdejšího Klubu seniorů sešli a společnými silami uvedli do života lípu míru, lásky a pravdy. Jak uvedla předsedkyně klubu Dáša Volfová, strom zasadili hned naproti lípě, kterou ještě v roce 1948 stihli zasadit místní sokolové. „Jsem ráda, že jsme mohli další z našich akcí uskutečnit. Velký dík za to patří vedení obce, že nám to umožnilo,“ dodala.