Nálet, který byl třetím v pořadí z celkového počtu 17 leteckých útoků na chemickou továrnu, pro stroje 8. letecké armády USA ze základen na Britských ostrovech. V roce 1994 jeden z přeživších členů osádky James R. Watson místo havárie letadla navštívil.

Osádka letounu Boeing B – 17 G Flying Fortress (výr. č. 44 – 107202) Belle of the Brawl, ze stavu 388. bombardovací skupiny, …bombardovací squadrony, 8 AF. Základna: Knetishall. Čas sestřelu: 12.46 hodin. Datum: 24. srpna 1944.

Pilot – 1/Lt Charles W. EDWARDS – zahynul

Co/Pilot - 2/Lt David A. HARMAN – zajat

Navigator – 2/Lt Robert M. GRAY – zajat

Bombardier – 1/Lt Donald E. MAXON – zajat

Radio/Operator – T/Sgt Winfred E. MANSHIP – zahynul

Engineer – James R. WATSON – zajat

Bail Turret Gunner – Sgt Donald L. DRAGO – zahynul

Low Waist Gunner – S/Sgt David D. DOVIS – zahynul

Tail Gunner – Cpl Virgil BARNES – zahynul

Původním členem osádky byl ještě Rear Waist Gunner T/Sgt W. RIVERA, který se ovšem akce dne 24. srpna 1944 již nezúčastnil.

Obětu náletu a oběti výbuchu letounu na dole Alexander 24. srpna 1944:

BÖHM Gerhard – učitel, rodák z Troppau, příslušný do Lager 20.

BUTZEN Wilhelm – voják, Obergefreiter, Flakstellung 3/342, rodák z Reilu.

CERNY Karl – horník, rodák z Hrdlovky, bytem tamtéž.

ERLER Franz – zedník, rodák ze Záluží, zemřel v Hoře Světé Kateřiny.

HAJEK Josef – horník, rodák z Dolního Jiřetína, bytem tamtéž.

HEMPRICH Robert – prodavač, rodák z Oseka, příslušný do Hrdlovky.

KLUMP Willi – voják, Obergefreiter, Flak, rodák z Pforzheimu, příslušný do Hamburgu.

KOCH Willy - voják, Oberleutnant, velitel Flakbatterie, rodák z Bayreuthu, bytem tamtéž.

KÖHLER Josef – horník, rodák z Hrdlovky, příslušný tamtéž.

LEBDUSKA Franziska – žena v domácnosti, rodačka z Dolního Jiřetína, bytem tamtéž.

LEBDUSKA Karl – dělník, rodák z Dolního Jiřetína, bytem tamtéž.

LINSMAYER Karl – dělník, rodák z Mnichova, příslušný do Lager v Kopistech.

MARKL Albin – horník, rodák z Hrdlovky, příslušný tamtéž.

MISICKA Josef – horník, rodák ze Záluží, příslušný do Horní Jiřetína II (Dolní Jiřetín).

ROSNER Richard - ředitel důlních prací, rodák ze Schönbachu u Chebu, bytem v Mostě.

ROTA Cyril – voják, flakhelfer Stellung IV/243, rodák z Kaagu/Steiermarku.

SPEVAK Vlastimil – horník, rodák ze Solopysk, příslušný do Hrdlovky.

VYLUPEK Marie – žena v domácnosti, rodačka z Rokycan, bytem v Horním Jiřetíně II (Dolní Jiřetín).

WEISS Johann – horník, rodák z Hrdlovky, příslušný tamtéž. WÜNSCH Hermann – horník, rodák z Rumburku, bytem v Hrdlovce.

KAADEN Ferdinand – předák, rodák z Oseka, příslušný do Hrdlovky.

GAULD James - anglický zajatec (224696), rodák z Aberdeenu, příslušník 2nd Bn. The Royal Durban Light Infantry.

BARSOW Roman – ruský zajatec, flakhelfer, rodák z Cleschinky, příslušný do Libkovic.

MAMONOW Wasili – ruský zajatec, flakhelfer, rodák z Woltschicha, příslušný do Libkovic.

AFANASJEW Fjedor - ruský zajatec, flakhelfer, rodák z Kalina, příslušný do Libkovic.

RÜHLEMANN Franz – voják, Obergefreiter Flak, rodák z Osendorfu, příslušný do Döllnitz Halle.

LE FLOCH Ives - francouzský zajatec (6182), rodák z Le Havre, zemřel v nemocnici v Bílině.

FRANKE Kurt Josef – krejčí, rodák z Freiwaldu, příslušný do Eidlitz, zahynul v závodě STW.

PAUKEN Fritz – voják Flak, rodák z Gamelenu, příslušný do Libkovic.

PETERLICH Rudolf – voják, Unteroffizier.

Část seznamu byla zveřejněna dne 6. září 1944 v Brüxer Zeitung. Kompletní byl uzavřen 28. srpna 1944 a odeslán ke Kriminalpolizeistelle Reichenberg – Aussendienststelle Brüx.

Severočeský letecký archiv Most