Hned při svém druhém startu v NHL si připsal první branku. Vstřelil ji v zápasu s Vegas Golden Knights. „Určitě to byla dobrá sezona, protože se mi podařilo nakouknout do NHL. Smůla byla, že mě potkalo zranění. Byla to smůla. Kdyby se to nestalo, tak si myslím, že bych asi dohrál sezonu nahoře v prvním týmu,“ ohlíží se někdejší litvínovský forvard, který se představil v týmu hvězd při rozlučkové exhibici Viktora Hübl a Františka Lukeše. Před zápasem stejně, jako ostatní hráči rozdával fanouškům autogramy do bulletinu Brejk nebo na hokejové kartičky.