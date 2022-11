Loni skupina vydala debutové album s názvem Poslední tango a vyjela na své první koncerty. Letos už byla například předkapelou slavné rockové formace Traktor nebo Dymytry.

Svým vystoupením určitě pobavila a líbila se příznivcům rockové hudby v mostecké sportovní hale, kam nedávno na poslední koncert letošního roku v Česku doprovázela právě kapelu Traktor při jejím turné Sedmá strana kostky.

„Most, veleuctivě děkujeme! Namalovali jste nádherný artový živý obraz, ve kterém jsme společně všichni! Megadíky arcikapele Traktor za pozvání a příležitost! Díkes za luxusní adamsonský sound Maestro Martin Lehosik,“ napsala kapela po koncertu v Mostě na svůj facebookový profil.

Složení kapely Panoptiko:

Lord Panoptik, Don Balkoni, Baron von Telephon. Señor Farkas a Dr. Konektor.

Frontman Panoptika, který si říká Lord Panoptik, v jednom z rozhovorů přiblížil, jak se vlastně kapela dostala do českého hudebního světa.

„Oslovili jsme Wendela Dreiseitla a jeho studio Bomb Jack v Hranicích, jestli bychom u něj mohli natočit desku. On souhlasil a díky tomu jsme na zdejší scénu přišli,“ řekl. Podle něj nemá skupina žádné vzory ani konkrétní inspiraci, a tak vypráví pouze příběhy, kterými sami byli, ať už všichni, nebo zvlášť, svědky.

„V našich textech přinášíme spoustu témat z různých časů a zároveň si všímáme toho, co se děje dnes. V prvním plánu je to hlavně zábava. Přejeme si, ať se lidé hlavně skvěle pobaví a zapomenou na každodenní útrapy. Kdo se ale do textů trochu více zaposlouchá, najde v nich dlaždice, po nichž může přeskákat k tomu, co přesně chceme říct,“ dodává Lord Panoptik.

