Ten si dal s členy Spolku severočeských havířů nejdříve zahřívací kolo po rinku, aby se do druhého okruhu připojili i místní, kteří na náměstí dorazili. Kromě stánků z občerstvení se zde prezentovala Hlavní báňská záchranná stanice Most, zahrála dechovka Veselá krušnohorská muzika, vystoupila kapela Živý Jukebox nebo písničkář Petr Lütner. Přidal se i rock´n´roll band The Papper Back. Pro děti byly atrakce a soutěže po celý den. Slavnost pokračovala večer zábavou v restauraci Horský domov, kde se představili Stará sešlost, Martin Maxa, kapela Cumbal a DJové Rudy a Majk.