Exhibiční jízdou na mosteckém autodromu vyvrcholily oslavy dvacátého výročí startu Tomáše Engeho ve Formuli 1. Všichni, kteří nemohli být první říjnový víkend přímo na autodromu v Mostě, si nyní mohou Tomášovu jízdu vychutnat v exkluzivním videu prostřednictvím akčních záběrů z race dronu. Video najdete vložené uvnitř článku.

Tomáš Enge je častým hostem na Autodromu Most. Letos se zde opět svazl v monopostu F1, se kterým startoval při třech velkých cenách. . | Foto: Autodrom Most a Archiv Deníku

Na otázku, jak se za volantem F1 po tolika letech cítil, Tomáš Enge odpověděl: „Byl to neskutečný pocit o to víc, že to bylo přesně auto, s kterým jsem před dvaceti lety absolvoval tři velké ceny. Hrozně jsem se těšil, až se v něm zase svezu. Nedá se to popsat. Jen když uberete plyn, je to, jako když v sériovém autě šlápnete naplno na brzdu. Snažil jsem se každý okamžik zapsat do paměti a maximálně užít.“