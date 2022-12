Děsiví Krampusáci, Čerti ze severu, letos opět zavítali do Mostu a byla to znovu velkolepá show se vším všudy. Zaplněné náměstí se bavilo. Čerti byli občas divocí, občas hodní. Našel se nejeden, který opustil vyhrazený koridor a „vletěl“ mezi lidi.

Krampus je alpské strašidlo které se objevuje především okolo adventu. V rakouském a jihoněmeckém folklóru odpovídá českému čertovi, průvodci sv. Mikuláše. Je to starověká tradice, která z hor postupně rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních států. Podle pověsti má Krampus za úkol potrestat zlobivé děti, které v některých případech i sní a kolem 22. prosince se přemění v normální lidskou bytost a nic si nepamatuje. Svátek Krampusů je 5. prosince, ale po horských vesničkách a městech chodí většinou od listopadu až do ledna.

Jana Kratinová