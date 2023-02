VIDEO, FOTO: Byli jsme na zahájení výstavy Orli na válečném nebi ve Slaném

Několik členů spolku Severočeský letecký archiv Most, který se zabývá historií II. sv. Války na Mostecku vyrazilo ve čtvrtek 9. února na vernisáž výstavy Orli na válečném nebi do Slaného. Výstava nabízí nejen nahlédnutí do historie amerického letectva, vývoje leteckého vybavení jak pro piloty stíhaček, tak bombardérů, ale ukazuje návštěvníkům i výstroj a vybavení pro přežití, záchranné čluny, útěkové mapy, kompasy a mnohé další. Prohlédněte si fotogalerii a pusťte video.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Členové spolku Severočeský letecký archiv Most byli na zahájení výstavy Orli na válečném nebi ve Slaném. | Foto: SLA Most

Výstava je k vidění ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Jsou zde ikonické malované kožené bundy A-2 či vycházkové uniformy, jejichž majitelé zasáhli do bojů na různých válečných frontách, a osobní předměty letců, spojených například s prvním náletem na Schweinfurt, prvním náletem bombardérů B-29 na barmský Rangún, nebo prvním atomovým bombardováním. Není opomněna ani letecká válka nad Protektorátem Čechy a Morava a v rámci tohoto tématu tragický sestřel letounu B-17 poblíž letiště ve Slaném. Nechybí ani zmínka a jeden z artefaktů připomínající leteckou válku nad Mosteckem. Muzeum pořádá výstavu ve spolupráci s Viktorem Plasem a potrvá do 23. dubna. Karel Otto Novák – Severočeský letecký archiv Most