Pusťte se do šití polštářků pro dětské pacienty. Vyzývají organizátorky akce Veselé polštářky, která každoročně probíhá v Litvínově.

Veselé polštářky pro malé pacienty budou letos už v srpnu. | Foto: Archiv

„Tentokrát polštářky vystavíme už v srpnu, a to při patchworkové výstavě. Opět se těšíme na vaše úžasné výrobky,“ zní od pořadatelek Patchwork klubu. Vyrobené polštářky bude možné přinést do pokladny zámku Valdštejnů v Litvínově od 3. do 17. srpna. Jejich výstava potom bude probíhat od 18. srpna do 26. září. Obal i náplň polštářku musejí být pratelné. Po výstavě budou předány do nemocnice v Praze – Motole. (luk)