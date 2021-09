Představení A-týmu před novou sezonou Představení dresů na novou sezónu skupinou tanečnic Terezy Hanzlové Autogramiádu hráčů HC Verva Litvínov, ale také házenkářek DHK Baník Most a fotbalistů FK Teplic Zábavné atrakce pro děti (Rodeo býk, shoď ho, fotbalový terč, surf simulátor, skákací hrad) DIVA-DLO Zdeňka Lukesleho pro děti Stand-up Petra Martináka Malování na obličej Na maskota Verváka Pěnovou párty Speciální černožlutou zmrzlinu Veterány Litvínov Motorkáře Uniriders Koncert kapely Žízeň & Elán - revival

Na co se tedy mohou návštěvníci akce těšit?

Po roční pauze způsobené pandemií covid-19 se opět uskuteční předsezónní Vervování. Bude bohatý program pro děti i dospělé. Představíme se celý A-tým, nové dresy, proběhne i autogramiáda. Na akci zahraje kapela Žízeň, která hrála i na náměstí při oslavách titulu v roce 2015. Přijďte v neděli 5. září, celá akce odstartuje ve 13.00 hodin a zúčastní se jí kromě hokejistů i házenkářky DHK Baník Most a fotbalisté FK Teplice.

