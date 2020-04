Pomoci zmírnit dopady nastávající krize na chod záchranných stanic může každý z nás. Prostřednictvím facebookové Velikonoční nadílky si lze ve speciálním albu vybrat ze široké škály věcí, které ve stanicích nutně potřebují. Zasláním konkrétní částky na sbírkový účet číslo 33 55 33 22/0800 tak lze zajistit potřebné finance na její nákup. Například mláďata savců, jako jsou zajíčci nebo srnčata se neobejdou bez kvalitní náhražky mateřského mléka. „Mléko, se kterým máme ve stanicích nejlepší zkušenost, není vyráběno v Čechách a v důsledku exportu ze zahraničí je jeho cena značně vysoká,“ uvádí s povzdechem Marta Bryndová ze záchranné stanice na Huslíku, které projdou rukama ročně okolo 400 savčích mláďat, převážně zajíčků, srnčat, veverčat či ježčat. Proto jsme i toto mléko do Velikonoční nadílky zařadili.

Za vybrané finance bude zboží zakoupeno a distribuováno do záchranných stanic. Z předávání bude připraven krátký report. Akce je časově omezena od 6. dubna do 19. dubna 2020. Platby lze posílat do konce dubna, ať může pomoc do stanic doputovat co nejdříve. Sezona mláďat už totiž začala.

Každý samozřejmě může kdykoli během celého roku poskytnout finanční dar na konto veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo alespoň poslat dárcovskou SMS. Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz .

Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody