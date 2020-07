Ve středu 22. července začíná Malířské sympozium Benedikt Most Jedním z jeho účastníků je výtvarník Adam Kašpar. Adam Kašpar je současný český malíř. Narodil se v roce 1993 v Litomyšli. V letech 2012 - 2018 studoval AVU v Praze v ateliéru malířství IV (prof. M. Mainer). Adam Kašpar patří do nastupující generace malířů, kteří se profilují klasickou, realistickou malbou.

Výtvarník Adam Kašpar, účastník Malířského sympozia Benedikt Most 2020. | Foto: Malířské sympozium Benedikt Most 2020

Jak se vyvíjela vaše cesta k malbě a tvorba samotná? Co je vaší inspirací a jaký využíváte materiál a techniku?

Byly-li to stohy počmáraných papírů, co se za mnou vršily od doby, kdy jsem udržel tužku cestou k malířství, tak to začíná někde tam. Dlouho jsem myslel, že budu spíš přírodovědcem, ale nakonec se vše propojilo s malbou v jeden celek. To, co teď dělám, je taková romantická věda se štětcem v ruce. 19. století mě nebaví jen v malbě ale i v té přírodovědě – kde jsou doby, kdy výbavou geologa byla mysl, kladívko a skicák… To ale není žádná nostalgie, nevzpomínám na zašlé časy, jen skálopevně věřím, že k poznání přírody člověk potřebuje hlavně přímou zkušenost, oko/mysl/ruku a mrzí mě, že jak ze současné vědy, tak ze současného umění se ta přímá, fyzická skutečnost vytrácí. Dalo by se říct, že moje obrazy jsou takovým výstupem mé snahy poznat a zakusit přírodu. Co se týká technik, ještě jsem nenašel nic, co by se vyrovnalo oleji – hutná, živá, mazlavá barva, je vážně blaho ji hníst na obraz!