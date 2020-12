Ta první, kterou vede Petr Erlitz, Vánoce miluje a je mnohem početnější než druhá, jejímž lídrem je Robert Stodůlka.

Petr každý rok ozdobí služební automobil DVD kometami a světýlky a při řízení zpívá koledy. Dokonce i autonabíječky telefonů mají v té době podobu vánočních řetězů.

V tu dobu Bob odmítá do vozu nastoupit. Petr pověsí na divadlo vánoční světýlka a Bob v té době vstupuje do budovy pouze zadním vchodem. Ostatní kluci podporují střídavě obě skupiny a holky patří ke skupině Vánočních teroristek, takže pečou, vyrábějí adventní věnce, svícny a dekorace a dělají to každý rok. Stihly to i loni, kdy DVD odehrálo v prosinci 51 představení.

Pandemie vyřadila divadla z veřejného života. Naše představení Betlémská hvězda smutně “spí” v divadelním skladu a my nesmíme hrát. Ale až dnes, 30.11.2020, půjdete nebo pojedete se svými dětmi ze školky nebo půjdete se psy z procházky, zastavte se na divadelním parkovišti.

Vánoční teroristé zvítězili a v 17,00 se Docela velké divadlo opět vánočně rozsvítí. Protože ani nejhnusnější virus nám přece nemůže Vánoce zkazit.

Jana Galinová - Docela velké divadlo Litvínov