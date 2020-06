„V pondělí jsem si tam ještě krásně hrála s mojí vnučkou, dnes už vše zdevastované a ještě s lidským výkalem! Ach jo, proč ??????“ ptá se.

Na sociálních sítích na sebe reakce nenechaly dlouho čekat.

„Ja tam vlezla s malou před časem jednou a už taky ne… samej vajgl to tam bylo, o střepech ani nemluvím. Takže nic pro nás… malá ještě leze a sem tam popojde, takze mi máme sice hřiště u nosu ale na prd…“ napsala jedna z maminek.



Další přidala komentář: „Já tam byla s dětma ve čtvrtek a takhle hodně to ještě zničené nebylo. Ale je fakt, že malá vlezla do modrého domečku a vycouvala hned, že tam je naděláno. Hnus co si ty lidi (smradi) dovolí.“



„Je tam kamera, tak by mělo být vidět, čí je to práce,“ ozvala se další z obyvatelek obce.

(luk)