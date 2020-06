Pohár SVČ Most v air-hockeyi byl rovněž zařazen do Českého poháru, jako nižší kategorie „B“. V konkurenci dvou desítek místních hráčů a hráček vyhrál Lukáš Doležal. Druhý byl Denis Konečný a třetí Petr Kusý Jun.

Ve Středisku volného času Most se bude hrát soutěžně stolní hokej opět již tento víkend. V sobotu je na programu finále 20. ročníku Mostecké NHL v billiard-hockeyi šprtci, v neděli se hraje šprtcová druhá liga družstev.

Letní pohár CorroTech – billiard-hockey šprtec: 1. David Kučera, 2. Dalibor Sem, 3. Michal Justra (všichni SHL CorroTech Litvínov), 4. Jozef Matuščín (BHC Most), 5. Jakub Schlosser (Sharks 4.ZŠ Most), atd.

Pohár SVČ Most – air-hockey: 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Denis Konečný (Mladé pušky Most), 3. Petr Kusý Jun. (Black Sharks Most), 4. Karel Lang (Mladé pušky Most), 5. Jakub Schlosser (Most), atd.

Jakub Hasil - BHC Most