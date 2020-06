„Myslím, že jsme ostudu neudělali,“ komentuje starostka Kateřina Schwarzová výsledek celorepublikového kola soutěže Radniční listy roku 2020. Naše Lomská radnice se umístila na 36. místě ze 69 účastníků soutěže v kategorii obcí a měst od 2 do 10 tisíc obyvatel, když v kraji byla třetí a v okrese Most první.

„Jedná se tedy o kvalitní a dobře hodnocený zpravodaj, vycházející s měsíční frekvenci, což vždy klade vysoké redakční nároky,“ uvádí se mimo jiné v hodnocení porotců, kteří se rovněž shodli na tom, že: „U měsíčníku není vždy tolik času na tak důkladné zpracování, jako například u čtvrtletníku. Přesto je zpravodaj z hlediska korektur textu a celkového zpracování na skvělé úrovni.“

Vedle uvedených plusů porotci naznačili i místa pro zlepšení směrem k vítěznému velmi výpravnému a rozsáhlému měsíčníku města Tišnov. Toto město je co do počtu obyvatel jedním z největších v dané kategorii, tedy porota samozřejmě vnímá rozdíl mezi městem se 3 tisíci obyvatel, a právě například Tišnovem - menšímu městu by se zpravodaj podobného rozsahu tvořil velmi obtížně. „Přesto se Lom o to pokusí,“ uzavírá Kateřina Schwarzová.

Lomská radnice