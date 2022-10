„Výstavu zahájíme v pondělí v 16 hodin. Od úterý do čtvrtka budou její součástí také přednášky a historické projekce pod vedením bývalých zaměstnanců drah Hany Seidlové a Ivana Votavy, a to v době od 14 do 17 hodin. Výstavu podpořilo Oblastní muzeum a galerie v Mostě ,“ upřesnil starosta Obrnic Stanislav Zaspal.