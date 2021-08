V Oblastním muzeu a galerii v Mostě končí dvě výstavy

Už jen do neděle 22. srpna můžete vidět v muzeu dvě zajímavé výstavy. Tou první je Identikit, která představuje práce současné výtvarnice Ivany Štenclové. Ta od začátku své umělecké dráhy experimentuje s různými materiály i podklady. Druhou je Návrat do starého Mostu – to nejlepší z depozitáře výtvarného umění.

Už jen do neděle 22. srpna můžete vidět v Oblastním muzeu a galerii v Mostě dvě zajímavé výstavy. Identikit a Návrat do starého Mostu. | Foto: OMGM