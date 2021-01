Přípravy na pořad Svatba nanečisto 2021 by za normálních okolností právě vrcholily a my bychom se na vás těšili už tuto neděli na Benediktu v Mostě.

Kdyby bylo vše normální, tak v neděli by byla na Benediktu Stavba nanečisto 2021. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Svět se změnil a my nejen, že nemůžeme pořádat veletrhy nebo přehlídky, ale my nemůžeme ani pracovat a dělat to, co jsme budovali 28 let.