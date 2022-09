V muzeu je výstava Sto let Charity Česká republika a 22 let Charity Most

V polovině září byla v Oblastním muzeu a galerii v Mostě otevřena výstava pod názvem 100 let Charity Česká republika a 22 let Charity Most. Veřejnosti je přístupná do konce října. Při příležitosti vernisáže se sešla celá řada vzácných hostů.

V Oblastním muzeu a galerii v Mostě začala výstava Sto let Charity Česká republika a 22 let Charity Most. | Foto: OMGM

„Dvaadvacet let sice není kulaté výročí, ale kulaté dvacetileté výročí musela Charita Most dvakrát odložit v důsledku covid-19. V letošním roce nastala vhodná příležitost spojit vše s výročím celé Charity Česká republika, jíž je mostecká charita organizační součástí,“ sdělila Mosteckým listům Eva Čenkovičová, ředitelka mostecké organizace. Charita Česká republika oslavuje letos významných sto let trvání. A tak vznikla jedinečná výstava o působení charity v našem regionu. „Od první myšlenky vytvořit tuto výstavu nám bylo jasné, že si nemůžeme dělat nárok na to, že by výstava obsáhla charitní dílo v jeho šíři a rozsahu“ vyjádřila se ředitelka Charity Most Eva Čenkovičová. Charita ČR je největší nestátní neziskovou organizací, má svou strukturu, odborné sekce, pravidla a širokou územní působnost – kolem 280 charit na celém území České republiky. Výstava v mosteckém muzeu se tudíž - pokud jde o Charitu ČR – soustřeďuje na její historii, což by mohlo být pro mnohé návštěvníky zajímavé a informace nejsou až tak běžně dostupné. Prezentace Charity Most je protkaná historie se současností. Jsou představena jednotlivá zařízení sociálních služeb, fakultativní služby včetně nedávno otevřené domácí zdravotní péče. Výstavu obohacují i výrobky klientů Charity Most a obrazy pana Jaroslava Vodičky, dlouholetého příznivce naší organizace (zemřelého v r. 2020). Z archivu z mostecké charity jsou k vidění záznamy z roku 1998 o činnosti tehdy dobrovolné Farní charity Most. Zapsána do rejstříku církevních organizací byla mostecká charita v březnu 2000 jako Oblastní charita Most. Tím se organizace profesionalizovala. V mostecké charitě se oblast pomoci a asistence lidem chudým, v krizi a bez domova nebo ohrožených bezdomovectvím doplňuje službami péče pro seniory a lidi s handicapem. Ročně se činnost Charity Most dotkne kolem 4 800 lidí a u většiny z nich opakovaně. Významným krokem je nedávno založená činnost charitní ošetřovatelská péče Sestra domů. A i to, že od poloviny roku 2021 provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pod názvem Mosťáček. Od března 2022 se podílí na pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Výstava je přístupna veřejnosti v prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě do 30. 10. 2022. Finančně ji podpořily Českoněmecký fond budoucnosti a MAS naděje, o.p.s. Partnerem je Oblastní muzeum a galerie v Mostě, které poskytlo veškeré zázemí a potřebnou spolupráci. Celé slavnostní dopoledne 15. září, které pořádala Charita Most, bylo zahájeno mší svatou v kostele svatého Václava, kterou celebroval Mons. Jan Baxant, biskup Litoměřický. Otevření výstavy bylo spojeno se slavnostním setkáním v prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě. Program zahajovalo kulturní vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě. Slavnostního setkání se zúčastnili partnerské a spolupracující instituce, zástupci státních i komunálních institucí. Významnými hosty byli Mons. Jan Baxant, biskup Litoměřický, primátor města Mostu Jan Parega s náměstkyní paní Markétou Starou, Martin Davídek, generální vikář biskupství litoměřického, Leo Gallas, prezident Diecézní charity Litoměřice a děkan mostecké farnosti Římskokatolické církve a další hosté. O bohaté přeshraniční spolupráci Charity Most svědčila i přítomnost čtyř partnerských spolků a institucí ze Saska: delegace Německého červeného kříže Bautzen, vedená panem Gerdem-Rainerem Lachmannem, delegace Lidové solidarity Freiberg, vedená ředitelkou Angelou Gronwaldt, delegace partnerské Základní školy Vévody Heinricha Marienberg v čele s paní Ute Hagemann a Domovský spolek a Krušnohorské Vesnické muzeum Gahlenz vedenou ředitelkou paní Beate Mühl. Pozvání přijal i poslanec okresu Střední Sasko za CDU pana Ralfa Börnera. (luk)