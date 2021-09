Otevřeno je Út - Pá 12.00 – 18.00 hodin, So - Ne 10.00 – 18.00 hodin, v pondělí vždy zavřeno.

Na výstavě bude rovněž představen dokumentární film, který zachycuje vzpomínky pamětníků hračkářské výroby. Světlo světa spatří odborná publikace, která dokumentuje jak společný vývoj výroby dřevěných hraček od počátků do 2. světové války, tak rozdílné směřování tohoto odvětví na obou stranách hranice po roce 1945.

Výstavě předcházel důkladný průzkum. Archiválií se bohužel dochovalo málo, a tak velká část poznatků vzešla z výpovědí pamětníků hračkářské výroby či jejich potomků. Na výstavě, určené pro malé i velké návštěvníky, budou k vidění předměty, které muzeu zapůjčili nebo darovali právě pamětníci. Přijďte si zavzpomínat na dětská léta a možná zde najdete i to, s čím jste si sami hrávali.

Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela pospolu, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Kromě zpřetrhání osobních vazeb se dvěma různými cestami vydala i hračkářská výroba. Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tj. v letech 1945-1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět.

Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly (pod)horské obce v okrese Most s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v Krušnohorském okrese.

Dřevěné drahokamy Krušných hor aneb Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty. To je název nové výstavy, která tento týden začala v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Potrvá do 28. listopadu.

