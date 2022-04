V rámci samostatného vzdělávacího programu se výstava zaměřuje hlavně na žáky vyššího stupně základních škol a studenty středních škol a gymnázií. Na jednotlivých panelech je vždy soubor několika otázek. Ty jsou rozděleny do několika částí podle náročnosti. První část je vhodná pro druhé stupně ZŠ a nižší ročníky SŠ. Druhá pro vyšší ročníky SŠ a gymnázia. Poslední, třetí část, je vyhrazena pouze pro předem objednané skupinky do 8 osob. Připravena je hlavně pro zájmové historické či vlastivědné kroužky či historické semináře. Její součástí je i program virtuální reality, která návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. Ukáže obtížnost práce v hnědouhelném dole či představí chudou hornickou domácnost.

Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: kubelkova.o@omgm.cz.

Autor výstavy: Jiří Šlajsna. Autorka komiksu: Katrin Buttigová. Kurátor výstavy: Jiří Šlajsna. Virtuální realita: Martin Špoula. Fotografie: archiv OMGM. Grafické řešení: Jitka Klímová.

Jitka Klímová - Oblastní muzeum a galerie v Mostě