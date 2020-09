Rotaract club Most a Oblastní muzeum a galerie v Mostě srdečně zvou na den plný deskových her s názvem „DeskOFFky 2020“.

Přijďte v sobotu 26. září od 9 do 18 hodin do Oblastního muzea a galerie v Mostě a vyzkoušejte si některý z více než 50 titulů od renomovaných značek (Albi, Mindok, REX hry, Tlama, Black Fire), ale také třeba lokální produkci kvalitních dřevěných her od zapálených lidí z Letokruhry.