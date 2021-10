FK Baník Most - Souš

Ve spolupráci s dalšími kluby v našem regionu vytváří FK Baník Most - Souš družstvo žákyň. Holky děkujeme za zájem a těšíme se na náš první společný zápas.

| Foto: FK Baník Most - Souš

V Mostě při FK Baník Most - Souš vzniká fotbalový tým žákyň. | Foto: FK Baník Most - Souš

