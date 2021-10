Účastníci poměří své síly proti zahraničním týmům a zabojují si o pozici vítěze. Turnaje se tradičně již po více než 20 let účastní týmy z bez nadsázky celého světa, a to od Kanady, Evropy, Skandinávie až po Rusko nebo třeba Spojené Arabské Emiráty. (luk)

"Přijďte si znovu zahrát hokej a přispět k návratu života do normálu, na našem turnaji vás čekají jak již je zvykem slavnostní zahajovací a závěrečné ceremoniály a dovednostní soutěže v disciplínách rychlosti na jedno kolo, slalomu s pukem, střelby na přesnost a samostatných nájezdů," zvou zájemce o účast v turnaji pořadatelé z týmu Avantgard Hockey.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.