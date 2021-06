Díky uvolnění protiepidemických opatření může město Most obnovit vítání občánků, společenskou akci, kterou zajišťuje komise pro občanské obřady a akce města spolu s oddělením matriky. Naposledy se tento akt uskutečnil v říjnu loňského roku, konání dalších bylo přerušeno epidemií onemocnění covid-19.

Most od 4. června obnovuje vítání občáků. | Foto: Ilustrační

„Ačkoli nás to velice mrzelo, museli jsme samozřejmě respektovat situaci a řídit se opatřeními vyhlášenými vládou. Celou dobu jsme doufali, že tento ceremoniál budeme moci co nejdříve obnovit. Stalo se to sice až nyní, s velkým časovým odstupem, ale i tak nás těší, že se konečně na všechny dosud nepřivítané dětičky dostane. A že jich není málo… Bude to trochu zvláštní, protože některé děti zřejmě už přijdou „po svých“. Za tu dobu určitě pořádně povyrostly, nicméně je a jejich blízké o tento obřad nechceme ochudit. I pro nás to bude něco nezvyklého, protože standardně vítáme miminka ve věku čtyř měsíců,“ podotýká předsedkyně komise pro občanské obřady a akce města Petra Trojnová.