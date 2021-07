Prázdninové čtvrtky v lichém týdnu na 1. Náměstí v Mostě jsou vyčleněny pro začínající kapely a sudé čtvrtky v Radničním parku patří koncertům Big Band Zdenka Tölga.

Takže zítra 8. července od 18 do 22 hodin Skutečná liga a představí se trojice kapel, a to Self Made, Špinaví lůzři a Projekt Parabelum.

Statutární město Most