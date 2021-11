Turnaj se v tomto roce stal součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Budeme tu mít klasický šprtec s kulatými hracími kameny, který mám já osobně asi nejradši, potom táhlový Chemoplast hokej a nakonec air-hockey. Ten je velkým hitem třeba v přímořských letoviscích. V zásadě jde o to, že při něm zespoda fouká vzduch, a tak to pak létá pěkně rychle,“ přiblížil disciplíny Jakub Hasil z pořádajícího sportovního oddílu Billiard-hockey club Most.

Časový plán počítá s tím, že se v pátek od 9 hodin do 15 hodin odehraje dvanáct kol šprtcového turnaje ČP Expres, na který v 15 hodin naváže šprtcový turnaj dvojic. Následovat od 16,30 hodin bude air-hockey a od 18,30 hodin se řada dostane na vyznavače táhlového hokeje Chemoplast. Od 20 hodin pak bude program až do 9 hodin v sobotu ráno pokračovat dalšími koly šprtcového turnaje.

„Náš turnaj představuje ideální příležitost, přijít si stolní hokej vyzkoušet, i když s ním třeba nemáte dosud žádné zkušenosti. Startovné je zdarma a dvojice soupeřů si hlásí účastníci u pořadatele sami. Je tedy možné vzít kamaráda a v pohodě si s ním zapinkat, zatímco jindy se při turnajích dvojice losují. Ti nejlepší se mohou těšit na poháry, úplně všichni pak na fajn akci plnou zábavy,“ uvedl Jakub Hasil.

Michaela Kratochvílová