V Louce se opravuje vodovod a dochází k výpadkům vody

Čtenář reportér





V obci Louka u Litvínova dochází k rekonstrukci vodovodu v ulici Sokolovská, práce by měli končit 30. června. V měsíci květnu nebo červnu by měly začít práce na rekonstrukci vodovodu v Husově ulici. Práce na tomto úseku by měli skončit 31. srpna.

V Louce se opravuje vodovod a dochází k výpadkům vody. | Foto: Ilustrační