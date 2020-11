Poté, co jsme se dozvěděli, že Zásilkovna začala zavádět vlastní samoobslužné výdejní boxy, oslovili jsme její vedení… Boxy nesou jméno Z-Box a ovládají se přes mobilní aplikaci Zásilkovna, napájeny jsou přes solární panely. Největší zajímavostí je asi fakt, že boxy umožní zásilky také odesílat.

Celý systém funguje tak, že v okamžiku doručení zásilky do boxu řidičem obdrží zákazník informační zprávu (SMS, e-mail a notifikaci do aplikace Zásilkovna) a od té chvíle je možné si zásilku vyzvednout. K obsluze je vedle chytrého telefonu potřeba mít na přístroji aktivní bluetooth. Při příchodu k boxu se aplikace přes bluetooth spáruje a otevře schránku se zásilkou. Platba probíhá online, a to včetně platby na dobírku. Nám se Z-Box moc líbí!

