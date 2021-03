Je to osvědčená věc. Láká malé i velké. Na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově vznikl další fotokoutek pod lípou. Sněhuláky vystřídala domácí zvířátka, která tak vyhlížejí jaro, které už je za dveřmi.

V Litvínově na zámku je jarní fotokoutek se zvířátky. | Foto: Lucie Králíková

Kdo chce, tak se může přijít vyfotografovat nebo jen podívat, a to od pondělí do pátku, v čase 9 – 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. „Žádáme návštěvníky, aby dodržovali aktuální hygienická nařízení, nedotýkali se dekorací a nepřemisťovali je,“ prosí tvůrkyně fotokoutku.