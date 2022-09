Provést během letních prázdnin stavební úpravy, rekonstruovat rozvody a zajistit vybavení je téměř nadlidský úkol. Školy počítaly s určitým zpožděním prací, proto školáci do ZŠ Podkrušnohorská, ZŠ Ruská, ZŠ Litvínov-Hamr a ZŠ Litvínov-Janov nastoupili až v pondělí 5. září.

„Nesmírně si vážíme toho, že se nám se žádostmi o dotaci podařilo uspět u všech čtyř škol. Dotační podmínky jsou ale postaveny způsobem, že není možné stihnout rekonstrukci během prázdnin tak, aby se školáci mohli vrátit do kompletně vybavených a hotových prostor. Rekonstrukce se týká tří oblastí – stavebních prací, vybavení nábytkem a pomůckami a IT. Každou oblast jsme museli soutěžit zvlášť,“ vysvětluje místostarosta Karel Rosenbaum. Místo čtyř výběrových řízení muselo město vypsat hned dvanáct. Administrativa s tím spojená je nejmenším problémem. Potíže se objevují při realizaci zakázky. „Některé stavební úpravy je nutné provést až ve chvíli, kdy je dodán nábytek či IT technologie. Stavebníci tak museli přerušit práce a nyní čekají, až budou moci pokračovat společně s dodavateli nábytku a vybavení,“ dodává místostarosta.

Přínos rekonstrukce je obrovský i za cenu ztížených podmínek během prvního měsíce nového školního roku. „V základní škole v Hamru se staví výtah, v Janově a na Osadě jsou schodiště doplněné plošinami. Rekonstruované a vybavené třídy a kabinety jsou určené pro výuku dílen, chemie, fyziky, cizích jazyků a vaření. Žáci a pedagogové budou mít k učení mnohem lepší podmínky. Náklady dosahují zhruba 55 milionů Kč bez DPH,“ zdůrazňuje starostka Kamila Bláhová. Z dotace se pokryje cca 90 % způsobilých nákladů. Školy tak z dotačního programu IROP získají cca 37 milionů Kč s DPH.

Pro žáky připravili pedagogové pro první týden zkrácenou výuku, za pěkného počasí budou chodit ven. V základní škole v Litvínově-Janově, v Ruské ulici i v Podkrušnohorské ulici mohou žáci do školy, jen ještě nevyužijí rekonstruované prostory, kde se během několika dní práce dokončí. Složitější situace je v Základní škole Litvínov-Hamr, kde jsou potřeba k dokončení prací další dva týdny.

„Prvňáčci se budou učit v družině školy, pro školáky z Ukrajiny jsme zajistili intenzivní výuku českého jazyka v učebně, kterou nám poskytla sousední střední škola. Ostatní žáci mají zajištěné sportovní a projektové dny. Navštíví kino, zámek, knihovnu či sportovní halu, kde mají připraveny projektové dny a sportovní turnaje. Žáci 2. až 5. tříd pojedou také na tři dny do školy v přírodě Oparno,“ popisuje ředitelka školy Radka Jirkovská, jak bude výuka po následující dva týdny probíhat. „Náklady na pobyt ve škole v přírodě kompletně uhradí město,“ dodává místostarostka Erika Sedláčková. Tento projekt je realizován s finanční podporou z Evropské unie.

Město Litvínov