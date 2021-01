Že by snad Melodica v čele s Hankou Ježkovou otevřela tématem, ale i místem, kde natáčela, jistou třináctou komnatu? Děly se jim totiž věci, které nejsou až tak zcela běžné a některým chvílemi šel až mráz po zádech!

„Videoklip jsme natáčeli v areálu Kostela Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích. Za tuto možnost vděčíme dvěma duchovním - Christopheru Cantzenemu a Philippu Irmerovi, kteří nám vyšli maximálně vstříc. Během natáčení jsme zažili zvláštní a nevysvětlitelné události. Dveře, které byly zavřené, se náhle otevřely a všechny nás vyděsily. Dřevěný kříž z kostýmu pro faráře, který byl v pořádku, se rozlomil napůl a nastaly u nás smíšené pocity. Napadlo nás, zda nám tím ´někdo´?! nechtěl říct, že svět se opravdu řítí do záhuby, jak je zpíváno v naší písni k novému videoklipu,“ ptá se i sama frontmanka kapely Hanka Ježková.

Píseň bude samozřejmě také na chystaném novém CD Rockový srdce, které chce kapela vydat v tomto roce.

„Hlavní hereckou hvězdou se stala Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová. „Natáčení bylo hodně zajímavé. Bylo chladno, až zima, ale musím říct, že i přesto všechno jsem si to velmi užívala. Sama jsem tedy moc záhad nezažila, ale kapela o tom vyprávěla a měli to v živé paměti,“ svěřila se královna krásy a spolupráci s kapelou si pochvalovala.

Prvotní kontakt vznikl díky bohulibé činnosti, kterou je spolupráce s Nadačním fondem Slza zvířat Ladislava Zimmermanna, s nímž právě spolupracuje také misska.

V klipu si zahráli také jak sama vizážistka Dana Bárová, která působí jako makeup artistka v řadě filmů a seriálů, herec Vladan Reňák, Bára Fojtíková, tak i Aleš Muzika. V Melodice se během natáčení udály taky dvě zásadní změny.

„Přišel nový kytarista s francouzskými kořeny, sexy hudebník Enis Bennour a také došlo k výměně na postu baskytaristy a novým se stal Milan Sigmund,“ prozradila frontmanka kapely Hanka Ježková.

Celé téma klipu je kromě hudebního pojetí také bráno jako jakési poselství toho, o čem je současný svět.

„Nemá to být nějaká negace, naříkání, nebo mentorování. Ale snad jen takové zamyšlení nad tím, kam se ten náš svět opravdu řítí. Že si za to můžeme my sami lidé, a že bychom si měli uvědomit křehkost života i naší planety,“ říkají členové kapely Melodica, kteří už nyní přemýšlí nad dalším tématem, které by rádi zhudebnili a převedli kromě hudební i do obrazové podoby.

Videoklip naleznete na YouTube a na www.melodicamusic.cz.

