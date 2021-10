Samotná těžba v území Hořanského koridoru by měla začít v prosinci letošního roku. Velkostroj K54 zde podle plánu odtěží v následujících šesti letech přibližně 21 milionů kubíků skrývkových hmot. Po více než roce tak budou těžbu skrývky v lomu Vršany zajišťovat dva velkostroje. Pro rypadlo K54 začne nová etapa v jeho historii, přechází totiž z kolejové na pásovou technologii. Tomu odpovídají i úpravy, které stroj v současné době podstupuje na montážním místě. (pim)

„Po úpravě terénu se začalo s výstavbou jednotlivých dílů dálkové pásové dopravy v délce asi 3 300 metrů. V průběhu září budou na svých pozicích i všechny čtyři poháněcí stanice, které od loňského roku prošly generální opravou,“ doplnil Klakurka. Dopravní linka protne silnici z Bylan do Komořan, která byla v loňském roce pro veřejnou dopravu uzavřena.

Ornice je částečně využívána v probíhajících rekultivacích a vznikající přebytky ornice se ukládají na deponii pro rekultivace v příštích letech. Celkem bude z prostoru Hořanského koridoru skryto přibližně 280 000 m3 ornice. Po celou dobu skrývání ornice rovněž probíhá archeologický průzkum, a nutno podotknout, že úspěšný. Do závěrečné fáze postoupila výstavba linky dálkové pásové dopravy, která spojí do jednoho technologického celku velkostroj K800/K54 a PVZ 301.

Přípravné práce probíhají v této lokalitě už delší dobu, pokračuje skrývání ornice i terénní úpravy pro stavbu dopravní linky. „Odtěžování ornice probíhá po etapách třetím rokem. Aktuální třetí poslední etapa by měla skončit do poloviny září,“ uvedl Stanislav Klakurka, inspektor výroby Vršanské uhelné.

Na území Hořanského koridoru se vše připravuje k tomu, aby zde před koncem roku mohla začít těžba skrývky. Na místě už roste linka dálkové pásové dopravy, která zanedlouho protne uzavřenou komunikaci z Bylan do Komořan.

