V Galerii Julius III, kterou najdete v někdejší trafostanici v Podkrušnohorském technickém muzeu, vystavuje svoje fotografie muzikant Zdeněk Souček, frontman kapely Zdarr.

V Galerii Julius III vystavuje své fotografie muzikant Zdeněk Souček. | Foto: Jana Kratinová

„Baví mě hudba a rád fotím. Snímky byly pořízeny mobilem a ukazují věci, které nás obklopují, i když to tak na první pohled nevypadá. Jsou to drobnosti, detaily, ze kterých se skládají velké věci,“ říká k výstavě autor, který v Mostě žije 55 let. Výstava potrvá do 13. srpna. Na vernisáži, která proběhla v pátek 9. července, nechybělo vystoupení formace Eine Stunde Merzbauten, v které Souček také působí. (luk)