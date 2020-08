Letošního ročníku se zúčastní již tradiční počet 16 týmů a pořadatelem turnaje je Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Mimo týmů z Chomutova přijedou tři týmy z Mostu a jeden z Bíliny. Loňské první místo bude obhajovat tým FC Baník Chomutov a v tomto ročníku je hned několik nových týmů.

Týmy byly rozlosovány do čtyřčlenných skupin, když do každé skupiny byl nasazen jeden ze čtyř nejúspěšnějších týmů z loňského ročníku. Ze sobotní skupiny postupují vždy nejlepší tři týmy přímo do nedělních skupin.

V neděli se od rána hrají tříčlenné osmifinálové skupiny a z těch postupují dva týmy do KO-systému, který začíná ve 12.30 hod. Tím se turnaj dohraje až do finále, které je plánované na neděli v 15.00 hod.

Příznivci futsalu by rozhodně neměli chybět o tento víkend na hřišti v Cihlářské ulici v Chomutově. Přijďte se podívat, kdo získá letos Chomutovský pohár ve futsalu.

Jiří Kupec