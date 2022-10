V Praze se konal šprtcový turnaj střední úrovně. Mezi třemi desítkami účastníků měli mostečtí výrazné zastoupení, které v bronzové umístění přetavil Michal Justra (BHC StarColor Most). V pěti zápasech dosáhl bilance tří výher, dvou remíz a žádné prohry. Bez prohry byl rovněž pátý Oliver Čermák (SVČ Most). Ten ke dvěma výhrám přidal tři remízy a z Prahy si odvezl trofej pro nejlepšího staršího žáka. Zvítězil Simon Kaňa (Gunners Břeclav).

V Svatomichalském turnaji dvojic v Litvínově vyhráli Matyáš Vaníček a Marek Těšitel (oba BHC StarColor Most). Tuto neděli pokračuje v SVČ Most 2. liga družstev. Souběžně se bude hrát v SVČ doprovodný turnaj započítávaný do regionálního seriálu – Severočeského poháru.

VÝSLEDKY:

Českomoravský pohár družstev – 25. ročník – Břeclav: 1. Doudeen Team, 2. Dragons Modřice, 3. Kverulant Team, …, 6. BHC CorroTech Most

Pražský pohár – Praha-Horní Měcholupy – billiard-hockey šprtec – Český pohár ČP12: 1. Simon Kaňa (Gunners Břeclav), 2. Karel Racek (Prague NHL), 3. Michal Justra (BHC StarColor Most), …, 5. Oliver Čermák (SVČ Most), 7. Lukáš Michálek (BHC StarColor Most), 8. Jakub Hasil (SVČ Most), atd.

Svatomichalský turnaj dvojic – Litvínov – billiard-hockey šprtec – Severočeský pohár: 1. Matyáš Vaníček, Marek Těšitel (oba BHC StarColor Most), 2. Michal Justra, Dalibor Frýba (oba BHC StarColor Most), 3. Lukáš Bušo, David Koman (SVČ Most / Netopýři Most), atd.

Jakub Hasil - BHC Most