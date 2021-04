V březnu oslavili tři hráči staré gardy Baníku Most 75 let

V měsíci březnu jsme měli několik kulatých výročí, konkrétně se jedná o "třičtvrtěstoletí", našich bývalých spoluhráčů.

V březnu oslavili tři hráči staré gardy Baníku Most 75 let. Byli to Josef Mikloš, Václav Masopust a Zdeněk Mužík. | Foto: Archiv SG FKBM