Právě v SVČ Most se hrály regionální turnaje jednotlivců v billiard-hockeyi šprtci a v air-hockeyi. Šprtcový Pohár CorroTech vyhrál Dalibor Sem (BHC StarColor Most) před Oliverem Čermákem (SVČ Most) a Janem Krmenčíkem (BHC StarColor Most). V air-hockeyovém StarColor Cupu zvítězil Petr Kusý (Mladé pušky Most) před Alenou Laštůvkovou (Lejdýs Most) a Lukášem Doležalem (Black Sharks Most). Jubilejní 250. turnaj Českého svazu Air-hockey byl vyhrazen žákům první třídy SZŠ Optima Most. Nejlepším z nich byl Vojtěch Řimnáč.

VÝSLEDKY:

2. liga družstev – billiard-hockey šprtec – výsledky 1. kola: BHC StarColor Most A - BHC Dragons Modřice B 2:3, BHK IQ Boskovice B - BHC StarColor Most B 3:3, BHK IQ Boskovice B - BHC StarColor Most A 4:3, BHC StarColor Most B - THE Orel Bohunice 3:2, BHC StarColor Most A - THE Orel Bohunice 6:3, BHC StarColor Most B - BHC Dragons Modřice B 5:1, THE Orel Bohunice - BHC StarColor Most B 5:1, BHC Dragons Modřice B - BHC StarColor Most A 1:6, BHC Dragons Modřice B - BHC StarColor Most B 3:4, BHC StarColor Most A - BHK IQ Boskovice B 0:3, SHK Kadolec B -SHK Kadolec A 3:4, Šprti Mutěnice - SHK Kadolec A 3:5, Šprti Mutěnice - SHK Kadolec B 2:3, SHK Kadolec B - Šprti Mutěnice 4:3, SHK Kadolec A - Šprti Mutěnice 5:0

2. liga družstev – billiard-hockey šprtec – tabulka po 1. kole: 1. BHC StarColor Most „B“ - 7 bodů / 5 zápasů, 2. SHK Kadolec „A“ 6/3, 3. BHK IQ Boskovice „B“ 5/3, 4. SHK Kadolec „B“ 4/3, 5. BHC StarColor Most „A“ 4/5, 6. THE Orel Bohunice 2/3, 7. BHC Dragons Modřice „B“ 2/4, 8. Sokol Střelice 0/0, 9. Šprti Mutěnice 0/4

Pohár CorroTech – billiard-hockey šprtec – ČP Expres – SVČ Most: 1. Dalibor Sem (BHC StarColor Most), 2. Oliver Čermák (SVČ Most), 3. Jan Krmenčík (BHC StarColor Most), 4. Lukáš Bušo (SVČ Most), 5. Vít Kůřil (BHC StarColor Most), atd.

StarColor Cup – air-hockey – ČP, kat. B – SVČ Most: 1. Petr Kusý Jun. (Mladé pušky Most), 2. Alena Laštůvková (Lejdýs Most), 3. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 4. Matěj Hudec (SVČ Most), 5. Karel Lang (Mladé pušky Most), atd.

250. turnaj ČSAH – air-hockey – ČP, kat. C – SVČ Most: 1. Vojtěch Řimnáč, 2. Eliška Krejčová, 3. Šimon Machač, 4. Sára Atalošová, 5. Nella Holovčák (všichni SZŠ Optima Most), atd.

Jakub Hasil - BHC Most