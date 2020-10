Pracovníci mosteckého autodromu vysadili v pondělí 50 nových stromů uvnitř svého areálu. Deset z nich navázalo na alej již vzrostlých stromů na konci diváckého svahu, zbylých 40 našlo místo u offroadové dráhy. Po dohodě s odbornou firmou areál zpestřily buk obecný, dub letní, dub červený, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, platan dlanitolistý a lípa srdčitá. Dřeviny autodrom nakoupil z výnosu z prodeje fanouškovských triček.

V areálu autodromu přibylo 50 nových stromů z výnosu z prodeje triček. | Foto: Autodrom Most

Limitovaná edice triček pro příznivce autodromu s nápisem HRDÝ FANOUŠEK AUTODROMU MOST je stále v prodeji v e-shopu na webových stránkách autodromu. Zakoupením trička se fanoušci zapojují do kampaně, jejímž motem je heslo „Je využíván, k čemu byl postaven“. Zároveň přispívají k ozelenění areálu závodního okruhu. „Stromy jsme chtěli vysadit už v dubnu, původní plány překazila opatření vlády proti šíření koronaviru a nemoci covid-19. Pokračovat budeme na jaře příštího roku,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.