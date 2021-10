Město Most

Po dobu uzavírky bude zastávka pro linky č. 12, 20, 22, 30 OD Prior směr Nemocnice, Souš, Zahražany přemístěna na tř. Budovatelů do zastávky linky č. 17 směr sportovní hala.

Z důvodu havárie a uzavírky ulice J. Skupy v Mostě budou až do odvolání autobusové linky č. 12, 17, 20, 22 a 30 v obou směrech vedeny po objízdné trase od OD Prior po tř. Budovatelů, ul. J. Seiferta, ul. Čsl. armády k Luně a dále již po standardních trasách.

