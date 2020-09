Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova upozorňuje cestující, že z důvodu opravy kanalizace je od 9 hodin dne 31. srpna do odvolání uzavřena část okružní křižovatky ulic J. Opletala a Čs. armády. Vzhledem k této uzavírce došlo na autobusových linkách č. 17 a 20 v Mostě k následujícím změnám:

Uzavírka u mosteckého gymnázia a změny v MHD. | Foto: DP měst Mostu a Litvínova

Trasa linky č. 17 je až do zastávky Čs. armády vedena po standardní trase, dále pokračuje ze zastávky Čs. armády po objízdné trase ulice V. Vančury, Chomutovská, Čs. armády, A. Jiráska, Husitská do ulice J. Opletala do zastávky Zahražany a dále již po normální trase na konečnou Dopravní podnik.